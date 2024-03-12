İzmit Erenler Mahallesi İrfan Sokak adresinde ikamet eden Nesrin Yatar (47) akciğerinde pıhtı atması sonucu vefat etti. Ev hanımı ve bekar olan Nesrin Yatar’ın cenazesi Tekkeköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekke Mezarlığında toprağa verildi.