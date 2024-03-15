Çayırova Yeni Mahallede 5131 Sokakta ikamet eden Mükerrem Demirkesen(83) yaşlılık sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi ve 6 çocuk babası olan Mükerrem Demirkesen’in cenazesi öğlen namazına müteakip Ensar Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar Mezarlığında toprağa verildi.