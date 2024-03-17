İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi Mehtap Sokak adresinde ikamet eden emekli Dursun Mamacanoğlu’nun eşi Fatma Mamacanoğlu (72) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatma Mamacanoğlu’nun cenazesi Kuruçeşme Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.