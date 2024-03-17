Kandıra Lokmanlı Mahallesi petrol mevkii küme evleri adresinde ikamet eden çiftçi Raif Ölmez (90) vefat etti. Evli ve 9 çocuk babası olan Raif Ölmez’in cenazesi Lokmanlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lokmanlı Mezarlığında toprağa verildi.