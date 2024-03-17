Gölcük Şevketiye Mahallesi merkez mevkii küme evleri adresinde ikamet eden Gölcük Tersane Komutanlığı’ndan emekli Salim Uzuner (60) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Salim Uzuner’in cenazesi Gölcük Tevfik Hoca Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şevketiye Mezarlığında toprağa verildi.