Derince Geredeli Mahallesi Pamuklar mevkii küme evleri adresinde ikamet eden çiftçi Bayram Aygün’ün eşi Sare Aygün (62) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Sare Aygün’ün cenazesi Pamuklar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kepekli Mezarlığında toprağa verildi.