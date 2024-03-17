İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Erdem Sokak adresinde ikamet eden Sevcihan Özpınar (64) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve Furkan Özpınar ile birlikte 2 çocuk annesi olan Sevcihan Özpınar’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.