Sabahat Uysal
İzmit Şirintepe Mahallesi Kocakamışoğlu Sokakta ikamet eden Sabahat Uysal(85) yaşlılık sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi merhum Turgut Uysal’ın eşi ve 2 çocuk annesi olan Sabahat Uysal’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Çınarlıdere Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.