İzmit Şirintepe Mahallesi Kocakamışoğlu Sokakta ikamet eden Sabahat Uysal(85) yaşlılık sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi merhum Turgut Uysal’ın eşi ve 2 çocuk annesi olan Sabahat Uysal’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Çınarlıdere Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.