İzmit Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde ikamet eden Hanım Aşut(71) kalp krizi sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi Nazif Aşut’un eşi ve 2 çocuk annesi olan Hanım Aşut’un cenazesi öğlen namazına müteakip Mancarlar Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Mancarlar Mezarlığında toprağa verildi.