Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 616. Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Musa Doğan (74) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Musa Doğan’ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gebze Mezarlığında toprağa verildi.