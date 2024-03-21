İzmit Yeşilova Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi adresinde ikamet eden Üçyol eski esnaflarından manav Nail Aldemir (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Nail Aldemir’in cenazesi Veyisler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şahinler Mezarlığında toprağa verildi.