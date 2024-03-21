Kartepe Emekevler Mahallesi İbni Sina Sokak adresinde ikamet eden Bağkur emeklisi Mehmet Mutlu’nun eşi Rabia Mutlu (90) beyin felci nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 12 çocuk annesi olan Rabia Mutlu’nun cenazesi Emekevler Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İbrikdere Mezarlığında toprağa verildi.