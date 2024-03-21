İzmit Yenişehir Mahallesi Yeşil Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası Salih Bayram (91) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan ve Tavşantepe Spor Kulübü eski başkanı Mehmet Ümit Küçük’ün kayınpederi olan Salih Bayram’ın cenazesi Mimar Sinan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şentepe Mezarlığında toprağa verildi.