Kartepe Ketenciler Mahallesinde ikamet eden optisyen Tuncay İçten (62) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Tuncay İçten’in cenazesi Ketenciler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ketenciler Mezarlığında toprağa verildi.