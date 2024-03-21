Tuncay İçten
Kartepe Ketenciler Mahallesinde ikamet eden optisyen Tuncay İçten (62) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Tuncay İçten’in cenazesi Ketenciler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ketenciler Mezarlığında toprağa verildi.
- Doğum:21 Şub 2024 - 21 Mar 2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.