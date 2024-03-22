Başiskele Sepetli Pınar Mahallesi’nde ikamet eden sanayi esnafı olan Adnan Özdenizer (72) KOAH hastalığı sebebi ile vefat etti. 3 çocuk babası Adnan Özdenizer’in cenazesi Sepetlipınar Cami’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.