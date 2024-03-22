İzmit Gültepe Mahallesi’nde ikamet eden Ahmet Öksüz’ün eşi Asuman Öksüz (74) böbrek yetmezliği sebebi ile vefat etti. 5 çocuk annesi Asuman Öksüz’ün cenazesi Gültepe Hicret Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.