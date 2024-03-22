İzmit Hacı Hasan Mahallesi’nde ikamet eden esnaflıktan emekli Aycan Uzan (66) Şeker hastalığı sebebi ile vefat etti. 2 çocuk babası Aycan Uzan’ın cenazesi Fevziye Cami’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.