İzmit Kozluk Mahallesi Övül Tezişler caddesinde ikamet eden Muhittin Zafer Efes(73) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Kodsa Kord Bezi Fabrikası emeklisi olan Muhittin Zafer Efes’in cenazesi öğlen namazına müteakip Malta Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.