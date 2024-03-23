Gölcük Panayır Mahallesi Karadenizliler Mevkii Küme evlerinde ikamet eden Mehmet Özlü(62) kalp krizi sebebiyle vefat etti. Emekli beyaz eşya tamircisi ve 2 çocuk babası olan Mehmet Özlü’nün cenazesi öğlen namazına müteakip Panayır Camiinde kılınan cenaze namazının ardından PANAYIR Mezarlığında toprağa verildi.