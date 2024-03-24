Derince Yavuz Sultan Mahallesi Marmara Caddesi adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi’nden emekli merhum Yusuf Subaşı’nın eşi Berrin Subaşı (57) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Berrin Subaşı’nın cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şirinsulhiye Aşikar Mezarlığında toprağa verildi.