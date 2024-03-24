İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde ikamet eden muhasebeci Muzaffer Keskin (58) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Muzaffer Keskin’in cenazesi Akşemsettin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.