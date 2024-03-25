İzmit Serdar Mahallesi Nureddin Paşa Caddesinde ikamet eden 2 çocuk annesi Fatma Akkoyun(84)mide kanseri nedeniyle vefat etti. Merhum Muzaffer Bayraktar’ın ablası olan Akkoyun’un Cenazesi öğle namazında Köşem Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.