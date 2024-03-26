Gebze Kirazpınar Mahallesi Küme evlerinde ikamet eden Fadime Yılmaz (79) şeker hastalığı sebebiyle vefat etti. Hayvancılık işleri ile uğraşan merhum Temel Yılmaz’ın eşi işçi emeklisi Hüseyin Karakaş’ın kardeşi Fadime Yılmaz’ın cenazesi Hz. Ömer Cami’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.