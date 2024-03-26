Körfez Cumaköy’de ikamet eden TIR şoförü Saddettin Dağlı(71) kanser hastalığı sebebi ile vefat etti. 2 çocuk babası Cumamaköy Merkez Cami’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cumaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.