İzmit Kocatepe Mahallesi Almina Caddesi’nde ikamet eden Rıdvan Özbay(62) mide kanseri sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi ve 3 çocuk babası olan Rıdvan Özbay’ın cenazesi öğle namazına müteakip Ketenciler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ketenciler Mezarlığında toprağa verildi.