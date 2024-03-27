Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi’nde ikamet eden Necmettin Ersöz(64) prostat kanseri sebebiyle vefat etti. Petkim emeklisi ve 2 çocuk annesi olan Necmettin Ersöz’ün cenazesi öğle namazına müteakip Süleymaniye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kirazyolu Mezarlığında toprağa verildi.