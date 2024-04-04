Gölcük Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi’nde ikamet eden Kerim Ertuğrul(67) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. Dış cephe ustası ve 2 çocuk babası olan Kerim Ertuğrul’un cenazesi öğlen namazına müteakip Değirmendere Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Arnavut Mezarlığında toprağa verildi.