Derince Yavuz Sultan Mahallesi Tayfun Sokak’ta ikamet eden Muharrem Zontul(67) kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi ve 1 çocuk babası olan Muharrem Zontul’un cenazesi ikindi namazına müteakip 60 Evler Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.