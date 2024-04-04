İsmail Öztürk
İzmit Yeşilova Mahallesi Ulu Sokak’ta ikamet eden İsmail Öztürk(60) kolon kanseri sebebiyle vefat etti. İzmit Buz pateni salonundan emekli olan İsmail Öztürk’ün cenazesi ikindi namazına müteakip Boğaziçi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.