İzmit Yeşilova Mahallesi Ulu Sokak’ta ikamet eden İsmail Öztürk(60) kolon kanseri sebebiyle vefat etti. İzmit Buz pateni salonundan emekli olan İsmail Öztürk’ün cenazesi ikindi namazına müteakip Boğaziçi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.