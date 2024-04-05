İzmit Kozluk Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi’nde ikamet eden serbest meslekten emekli Abdullah Aygün (63) şeker ve şekere bağlı hastalıklar sebebi ile vefat etti. Abdullah Aygün’ün cenazesi Mehmet Ali paşa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.