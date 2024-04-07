İzmit Orhan Mahallesi Durmaz Sokak adresinde ikamet eden PETKİM emeklisi Hakkı Tırpanlar (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hakkı Tırpanlar’ın cenazesi Topçular Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.