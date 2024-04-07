İzmit Yeşilova Mahallesi Düzey Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekten emekli Nurettettin Toy’un eşi Emine Toy (64) vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Toy’un cenazesi Kandıra KırkarmutHatipler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırkarmut Mezarlığında toprağa verildi.