İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı adresinde ikamet eden İzmit’in eski esnaflarından olan çimento ve kereste bayisi Harun Ormancı (94) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Harun Ormancı’nın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.