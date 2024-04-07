Harun Ormancı
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı adresinde ikamet eden İzmit’in eski esnaflarından olan çimento ve kereste bayisi Harun Ormancı (94) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Harun Ormancı’nın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.