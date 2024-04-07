İzmit Hacı Hızır Mahallesi Tüfekçibayırı Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekten emekli Ahmet Elduran (74) beyin tümörü nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Ahmet Elduran’ın cenazesi Arapzade Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.