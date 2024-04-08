Körfez Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi’nde ikamet eden Türkay İsti(52) beyin kanaması sebebiyle vefat etti. Gübretaş emeklisi ve 3 çocuk babası olan Türkay İsti’nin cenazesi öğlen ikindi namazına müteakip Bağdat Camiinde kılınana cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığında toprağa verildi.