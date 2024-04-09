Derince Sırrıpaşa Mahallesi Hanedan Sokak adresinde ikamet eden özel bir limandan emekli Bilal Mansız (74) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Bilal Mansız’ın cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.