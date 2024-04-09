Derince Yenikent Mahallesi Çam Sokak adresinde ikamet eden Derince Limanı’ndan emekli Mehmet Toprak (82) vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Mehmet Toprak’ın cenazesi Yenikent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.