Körfez Esentepe Mahallesi Bahar Sokak adresinde ikamet eden aslen Kars Akbaba köyünden olan Avusturya’dan işçi emeklisi Şahin Zaman (77) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Şahin Zaman’ın cenazesi Esentepe Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verildi.