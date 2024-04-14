İzmit Yenişehir Mahallesi Gökhan Sokak’ta ikamet eden Niyazi Meriç(84) çoklu organ yetmezliği sebebiyle vefat etti. İnşaat işçisi ve 2 çocuk babası olan Niyazi Meriç’in cenazesi ikindi namazına müteakip Hasanağa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.