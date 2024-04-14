Kartepe İbrikdere Mahallesi İmar Caddesinde ikamet eden Adnan Akgün(73) kolon kanseri sebebiyle vefat etti. Petkim emeklisi ve 4 çocuk babası olan Adnan Akgün’ün cenazesi ikindi namazına müteakip İbrikdere Selimiye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından İbrikdere mezarlığında toprağa verildi.