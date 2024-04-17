Derince Fatih Sultan Mahallesi Derin Sokak adresinde ikamet eden esnaf Hüseyin Omurtağ (58) kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Omurtağ’ın cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.