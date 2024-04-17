Körfez Fatih Mahallesi Altın Sokak adresinde ikamet eden emekli fırıncı Orhan Çelik’in eşi Şerife Çelik (65) alzihmer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Şerife Çelik’in cenazesi Yeniyalı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.