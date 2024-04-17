İzmit Tavşantepe Mahallesi Esen Sokak adresinde ikamet eden Çelik Sanayi A.Ş.’den emekli Bilal Öz (81) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Bilal Öz’ün cenazesi Sepetçi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sepetçi Mezarlığında toprağa verildi.