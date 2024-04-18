İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Turnaoğlu Caddesi’nde ikamet eden Bilal Doğan(69) prostat kanseri sebebiyle vefat etti. Bağkur emeklisi ve 3 çocuk babası olan Bilal Doğan’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Hayırsevenler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.