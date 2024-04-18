Derince Yenikent Mahallesi Ebru Sokak’ta ikamet eden Sabri Çetin(71) beyin tümörü sebebiyle vefat etti. Emekli Başkomiser ve 2 çocuk babası olan Sabri Çetin’in cenazesi öğlen namazına müteakip Fatih Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.