İzmit Yeşilova Mahallesi’nde ikamet eden Büyükşehir Belediyesi’nde firma aracılığı ile şoförlük yapan Turan Gören (59) böbrek yetmezliği ve tümör sebebi ile vefat etti. 2 çocuk babası Turan Gören’in cenazesi Yeşilova Merkez Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökçe Ören Mezarlığı’nda toprağa verildi