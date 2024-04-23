Kartepe İstasyon Mahallesi Rahle Sokakta ikamet eden emekli aşçı Hasan Yaman’ın eşi, 3 çocuk annesi Fatma Yaman(59), böbrek ve kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında İstasyon Tepecik Camiinden alınarak İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.