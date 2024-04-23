Gölcük Kavaklı Mahallesi 96 Sokakta ikamet eden Serbest olarak çalışan merhum Muhittin Boyan’ın eşi, 11 çocuk annesi Ferfuri Boyan(85),yaşlılığa bağlı alzheimer nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Sanayi Camiinden alınarak Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.