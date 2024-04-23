Ferfuri Boyan
Gölcük Kavaklı Mahallesi 96 Sokakta ikamet eden Serbest olarak çalışan merhum Muhittin Boyan’ın eşi, 11 çocuk annesi Ferfuri Boyan(85),yaşlılığa bağlı alzheimer nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Sanayi Camiinden alınarak Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.