Başiskele Kullar Tepecik Mahallesi Doğantepe Caddesi adresinde ikamet eden tersaneden emekli merhum Ali Adıyaman’ın eşi Gülizar Altaş (82) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Gülizar Altaş’ın cenazesi İhsaniye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.