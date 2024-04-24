Derince Fatih sultan Mahallesi Tezel Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Haydar Mikyas (99) vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Haydar Mikyas’ın cenazesi Yıldız Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.